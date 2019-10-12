Audi TT elektrikli SUV olacak

12.10.2019 Cumartesi

Audi yöneticileri, sonunda yeni TT için bir karara vardı.

Auto Express'deki habere göre, TT artık yaşamına elektrikli bir SUV olarak devam edecek. Aslında bu fikir ilk defa 2014 yılında Audi eski yöneticisi Rupert Stadler tarafından ortaya atılmıştı. Rupert Stadler, TT'yi beş kapılı bir crossover modeline dönüştürme fikrini sunmuştu.

Shiftdelete sitesinin aktardıklarına göre son yıllarda binek otomobillerin ve spor araçların SUV tarzına dönüştürülmesi bir akım olmuş durumda. Buna Jaguar F-Pace, Porsche Cayenne ve Lamborghini Urus örnek olarak verilebilir. Bunun yanı sıra, son beş yılda araçların ve Audi'nin elektriklenme süreci de hızlandı. Ayrıca TT'nin düşen satış rakamları firmayı bu konuda ciddi bir biçimde tekrar düşünmeye zorladı. Audi, 2019 yılında bugüne kadar, dünya genelinde, sadece onkibin civarında coupe ve roadster TT satışı gerçekleştirebildi.

Firmadan edinilen bilgilere göre dördüncü jenerasyon TT'nin, eTTron olarak adlandırılması düşünülüyor. Bu söylenti de aracın elektrikleneceği ihtimalini hayli kuvvetlendiriyor.

Yeni TT ya da eTTron, Audi'nin önümüzdeki beş-altı yıl içinde piyasaya sürmeyi düşündüğü 20 elektrikli araçtan sadece biri.