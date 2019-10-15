Orjinal parça otomobillerin ömrünü uzatıyor

15.10.2019 Salı

BMW'nin Türkiye Distribütörü olan Borusan Otomotiv'in Yetkili Servisi BemCar Otomotiv, özellikle yetki sahibi olmayan servis ve tamirhanelerde kullanılan kalitesiz yedek parçalar konusunda sürücüleri uyarıyor.

Yüksek ar-ge ve teknolojinin ürünü olan orijinal parçalar karşısında, BMW tarafından onaylanmayan 5'inci sınıf sahte veya kalitesiz yan sanayi yedek parçaların otomobilin ömrünü ciddi anlamda kısalttığı ortaya çıkıyor. BMW'nin dayanıklılık ve kalite testlerinden geçmeyen sahte ve onaysız parçalar sebebiyle yürüyen aksam, şanzıman ve motorda sürüş güvenliğini tehdit eden yüzlerce problem çıkabileceğine dikkat çeken BemCar Otomotiv, sürücülerin 100 bin TL'yi aşan büyük masraflarla karşı karşıya kalabileceğinin altını çiziyor.

"10 YAŞ VE ÜSTÜ OTOMOBİLLERDE DE ORİJİNAL PARÇA KULLANILMASINI ÖNERİYORUZ"

Otomobillerin orijinal parçalarla ömrünün uzayacağını belirten BemCar Otomotiv Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tolga Tavelli, özellikle 10 yaş ve üstü otomobillerde kullanıma ve yaşa bağlı olarak orijinal parça kullanımının, ekonomik ömrü uzatacağını ve direkt olarak değerini de artıracağını ifade ederken, "Orijinal olmayan ve onaysız yan sanayi yedek parça kullanımı, sürücüler için çok büyük maliyetli arızalara sebep verirken, milli servete ve cari açığa da direkt etki ediyor. Üstelik bu parçalar sürüş esnasında kaza riskini de artırıyor. Otomobiliniz 90 model bir BMW 3 Serisi dahi olsa BemCar Otomotiv olarak Bahçeşehir'de yer alan servisimizde rahatlıkla her yaş ve model BMW'ye hizmet verebiliyoruz. Bununla birlikte koleksiyon otomobillerinin de bakımını ve restorasyonlarını büyük titizlikle yapıyoruz. BMW tarihinin gururu olan bu otomobiller için özel fırsatlar ve indirimler sunuyoruz" yorumunda bulundu.