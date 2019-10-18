Faraday Future kurucusu Jia Yueting iflas erteleme istedi

18.10.2019 Cuma

Tesla’ya rakip olarak kurulan ancak strateji hataları nedeniyle FF91 elektrikli araç modelini piyasaya sürmekte sürekli geciken Faraday Future başka bir sıkıntıyı bertaraf etmeye uğraşıyor. Şirketin kurucusu Jia Yueting iflas erteleme başvurusu yaptı.

Jia Yueting firmayı kurduğu günden bu yana mali sıkıntılarını bir türlü çözemedi. Bu sıkıntıların şirketin ilerleyişine ve özellikle planlanan borsaya açılış hamlesine engel olmaması adına ünlü patron iflas koruması altında yeniden yapılandırma istedi.

3.6 MİLYAR DOLAR KREDİ KULLANDI

Donanımhaber sitesinin haberine göre Jia Yueting aslında teknoloji dünyasına kendisini LeEco olarak değişen LeTv firması ile tanıtmıştı. İlk Snapdragon 820 yonga setli telefon, ilk USB Tip-C bağlantılı telefon gibi önemli modeller piyasaya süren firma bu başarısını sürdüremeyince sıkıntıya girdi.

Yueting bu süreç içerisinde yaklaşık 100 kredi firmasından toplamda 3.6 milyar dolar kredi kullandı. Kredilerin büyük kısmı da LeEco yatırımları içerisinde eridi. Bunların geri dönüşü alınamayınca da büyük bir borç olarak kaldı. Kredi kuruluşları Yueting aleyhine pek çok şikâyette bulunmuştu. Yueting bir süre önce Faraday Future patronluğundan çekilerek ürün şefi olarak çalışmaya başlamıştı.

İflas erteleme başvurusu kapsamına kredi kuruluşlarının da mağdur olması engellenerek bu firmaların yeniden yapılandırılması gerçekleşecek. Elbette bunun için Yueting'in borçlu olduğu firmaların yeniden yapılandırma planını gelecek ay onaylaması gerekiyor. Aksi takdirde yapılan şikayetler geri çekilmeyecek ve Yueting tamamen iflas etmiş olacak. Bu da Faraday Future için büyük bir risk anlamına geliyor.