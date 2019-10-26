Tesla tarih verdi

26.10.2019 Cumartesi

Tesla’nın yıllardır piyasada olan elektrikli otomobilleri, otonom sürüş yetenekleri ile tüm rakiplerini geride bırakıyor olsa da henüz istenilen seviyeye gelinemedi. Bunun nedeni ise Tesla tam otonom sürüş özelliğinin hazır olmaması.

Hali hazırda piyasada olan araçların hiç biri tam otonom sürüş yeteneğine sahip değil. Tesla'nın otomobilleri otomatik olarak yollarda ilerleyebilse de, sürücünün uyanık olduğu ve araçla ilgilendiği sürekli kontrol ediliyor.

TESLA TAM OTONOM SÜRÜŞ ÖZELLİĞİNİ ERKEN ERİŞİME AÇACAK

Shiftdelete sitesinin haberine göre Elon Musk yatırımcılara yaptığı konuşmada, 2019 yılının sonuna kadar şirketin tam otonom sürüş özelliğini erken erişime açabileceğini belirtti. Bunun kesin olmadığının altı çizilse de, Tesla'nın planlarının bu yönde olduğu belirtiliyor.

Erken erişim sürecinde bu özellik sınırlı sayıda kullanıcı tarafından test edileceği için yıl sonunda tamamen kendi kendine dolaşan Tesla araçların yollarda olacağını düşünmeyin. Kullanıcıların evinden işine veya başka bir noktaya araca hiç müdahale etmeden gidebileceğini belirten Musk herhangi bir soruna karşı araca müdahale etmek için sürücülerin hazır beklemeleri gerektiğini belirtiyor.

Otomatik pilot özelliğinin artık daha yüksek hızlarda çalışabileceğini belirten Tesla CEO'su, son dönemde oldukça eleştirilen Smart Summon özelliğinin de düşük hızlarla başa çıkabilir hale geleceğini belirtti.

Tesla CEO'su bu yılın başında yaptığı açıklamada coğrafi bir sınırlama olmadan tam otonom sürüş imkanı sunulacağını açıklamıştı. Ancak, dün yapılan konuşmada bazı sınırlamaların olacağı belirtildi.

Tesla tam otonom sürüş özelliği 2020 yılının ortasına kadar aktif hale getirilecek. Bu özelliği aracı satın alırken ekletmek isteyenler 6000 dolar, teslimat sonrasında dahil etmek isteyenler ise 8000 dolar gibi bir ücret ödüyor.