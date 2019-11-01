Gövdevi ahşap süper spor otomobil tanıtıldı

01.11.2019 Cuma

Süper spor otomobiller, arabalarla ilgili ilgisiz herkesin dikkatini çekmektedir. Japonya'da tanıtılan yeni bir spor otomobil ise tamamen ahşaptan oluşan gövdesi ile süper spor otomobillere yeni bir 'anlayış' kazandırıyor.

Japonya, Tokyo Motor Show'da yeni bir arabayı duyurdu. Japon yetkililer, yeni arabanın geleceğin araba vizyonunu oluşturacağını düşünüyorlar. Japonya'nın Tokyo Motor Show'da tanıttığı aracın tüm gövdesi bitkilerden elde edilen süper güçlü, süper hafif bir malzeme olan selüloz nano elyaftan yapılmış.

Japonya Çevre Bakanlığı, Tokyo Motor Show'da yaptığı açıklama ile ahşaptan aracın geliştirilmesinde yirmi iki grubun katkıda bulunduğunu açıkladı. Araçta kullanılan selüloz nanofiber malzeme, ahşap arabanın geleneksel araçlardan yüzde 50 daha hafif olmasını sağlıyor. Aracın dış görünüşü hakkında bir çalışma olmasına rağmen aracın yola çıkmasına daha uzun bir süre var.

Ahşap araba kelebek kapıları ve keskin çizgileri ile fütüristik bir tasarıma sahip. Arabanın motor olarak nasıl bir mekanizma kullanacağı hakkında ise bir açıklama yapılmadı. Ancak arabayı geliştiren ekip, geliştirme sürecinin devam ettiğini ve arabanın toplam ağırlığının yüzde 10 düşeceğini açıkladı.

Carscoops, Japonya'nın ahşap arabası hakkında bir rapor yayınladı. Yayınlanan rapora göre, geliştirilen ahşap arabada hidrojen yakıt hücresi olacak. Ahşap arabanın hızının ise rapora göre 20 km/s olması düşünülüyor. Herhalde Japonya, gelecekte insanların çok yavaş araçlar kullanacağını öngörüyor.