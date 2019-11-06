Almanya'da 1 milyon şarj istasyonu kurulacak

06.11.2019 Çarşamba

Dünyanın önde gelen otomobil üreticisi ülkelerden Almanya, elektrikli otomobil şarj istasyonu için 2030 hedefi belirledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, haftalık video podcast yayınında, Almanya'nın yanmalı motorları bırakarak 2030'a kadar elektrikli ulaşıma geçmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Merkel, gelecekteki hareketliliğin (mobility) "iklim dostu" olması gerektiğini belirterek, 2030'a kadar 1 milyon şarj istasyonu kurarak ülkenin elektrikli otomobil altyapısını sağlamlaştıracaklarını vurguladı.

Elektrikli otomobiller için şarj istasyonlarının artırılmasının tüketicileri yanmalı motorlardan uzaklaştırarak düşük emisyonlu otomobillere geçmeye teşvik edeceğini belirten Merkel, "Gelecekteki hareketliliğin iklim dostu, esnek, paranın karşılığını veren ve rahat olması gerekir." dedi.

21 BİN ADET ŞARJ İSTASYONU BULUNUYOR

Almanya'da halihazırda 21 bin adet şarj istasyonu bulunuyor. Hükümet, elektrikli otomobil satın alanlara 4 bin avro, hibrit motorlu araç alan tüketicilere de 3 bin avroluk teşvik primi veriyor.

Öte yandan, Almanya'da yanmalı motorlardan elektrikli motorlara geçiş sürecinde 2035'e kadar 114 bin kişinin işinden olması ve ülkede milli gelirin yüzde 0,6'sına denk gelen 20 milyar avroluk ekonomik kaybın yaşanması bekleniyor.

Alman hükümetinin, uzmanlardan oluşturduğu bir komisyon tarafından hazırlanan taslak rapora göre, ülkede otomobiller ve kamyonlara yönelik şarj istasyonları kurulması için 25 milyar avro, yerel ulaşımın genişlemesi için 14,5 milyar avro, yeni bisiklet ve yaya yolları için de 18 milyar avroya ihtiyaç duyulacak.

Hükümet tarafından yapılacak diğer yatırım ve verilecek teşviklerle birlikte maliyetin toplamda en az 120 milyar avro olması hesaplanıyor.

Bu arada, Almanya'da 1 milyondan fazla istihdam, otomobil sektörüyle ilgili işlerden sağlanıyor.