Kompakt sınıfın sıra dışı otomobili

08.11.2019 Cuma

BMW M ailesinin yeni üyesi olan BMW M2 CS’te görev yapan 6 silindirli çift turbo beslemeli 3,0 litrelik benzinli motor 450 HP güç ve 550 Nm tork üretiyor.

M2 Competition'dan 40 HP daha güçlü bir motora sahip olan M2 CS, 0-100 km/s hızlanmasını ise 4 saniyede tamamlıyor. M2 CS'in maksimum hızı 250 km/s ama isteğe bağlı olan M Driver paketiyle bu araç 280 km/s'ye ulaşıyor. Spoylerleri, çift egzoz çıkışı ve difüzörüyle sıra dışı performansını görüntüsüne de yansıtan bu araç, 19 inçlik jantlarıyla hatta kırmızı fren kaliperiyle de iddiasını sürdürüyor. Deri ve alkantara kaplı iç mekanda kırmızı dikişli ve M logolu koltuklar da var.