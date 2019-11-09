Tesla CyberTruck'ın çıkış tarihi belli oldu

09.11.2019 Cumartesi

Tesla, elektrikli araç denildiğinde ilk akla gelen firma olma yolunda ilerliyor. Elon Musk, CyberTruck adını verdiği kamyonetin çıkış tarihini açıkladı. Ancak araç ile ilgili henüz hiçbir bilgi net değil.

Elektrikli araçlar güç bakımından kullanıcıları üzmese de batarya performansı ve menzil konusunda ne yazık ki kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Elon Musk piyasaya sürecekleri yeni modellerinde menzil konusunda ciddi iyileştirmeler yapacaklarını söylemişti.

Elon Musk, elektrikli kamyonet fikrini 2017 yılında ortaya atmıştı. Shiftdelete sitesinin haberine göre Elon Musk, fikrin ortaya çıktığında herhangi bir ismi olmayan araç için 2 yıl içerisinde biteceğini de müjdelemişti. Bugün attığı tweet ile CyberTruck adını verdikleri modelin kasım ayı içerisinde tanıtılacağını duyurdu.

Tesla Model Y'nin de gelecek sene kullanıcıların karşısına çıkacağını hesaba kattığımızda, CyberTruck modelinin üretimi için bazı belirsizlikler oluştuğunu söyleyebiliriz.

Benzer şekilde Roadster 2 modeli için açıklamalarda bulunan Elon Musk, ön siparişler ile birlikte istediği geliri ve gündem olma hedefini elde etmişti. Elon Musk'ın CyberTruck modeli için de benzer hamleleri yapması bekleniyor. 21 Kasım günü Los Angeles Space X fabrikası yakınlarında duyurulacak olan aracın teknik özellikleri merak konusu.

Günümüz şartlarında birçok firma elektrikli araç üretimine giriş yaptı. Ford, General Motors gibi şirketler de elektrikli kamyon üzerine çalıştıklarını açıklamıştı. Üretilmesi düşünülen araçların mevcut batarya teknolojisi ile ağır yük altında ne kadar menzile sahip olacağı henüz bilinmiyor.