Yeni 911 Turbo prototipleri tanıtıldı

11.11.2019 Pazartesi

Porsche, yeni Joerg Bergmeister Cabriolet’i tanıttı. Porsche, yeni nesil 911 Turbo’lar için birden fazla prototip üzerinde çalışıyor.

Porsche, yeni ikonik 992 nesli 911 Carrera ve Carrera S'i geçen yıl tanıtmış olsa da aracın daha güçlü bir versiyonunu görememiştik. Aradan geçen bir yılda çalışmalarına devam eden Porsche, iki yeni prototip üzerinde çalıştığını gösterdi.

Porsche'nin bu hafta yaptığı bir Instagram paylaşımında 992 Porsche 911 Turbo için bazı prototip modelleri paylaştı. Paylaşılan 3 fotoğraf, firmanın Fransa Nice'teki sürüş geliştirme merkezinde çekildi. Bir karede yeni Joerg Bergermeister olanca ihtişamıyla boy gösterdi.

ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Webtekno'nun haberine göre yeni nesil 911 Turbo'lar için şu anda çok fazla bir bilgi yok. Daha önceki haberlere göre, yeni ve daha güçlü 911s gelecek yılın bahar aylarında yollarda olacak. Söylentiler, aracın motorunun çift turboşarjlı 3.8 litrelik yatay 6 pistonlu bir motor olacağına işaret ediyor. Bu motorun üreteceği toplam güç 641 beygir gücü olacak ve 779 Nm çekiş gücü sağlayacak. Yine de bu rakamların henüz resmileştirilmediğini hesaba katmakta fayda var. Aracın turbo versiyonlarının 600 beygirin üstünde güce sahip olacağı ise bilinen bir gerçek.

Performans anlamında aracın 0'dan 100 km/saat hıza çıkışı yalnızca 2,5 saniye sürüyor. Bu da var olan nesilden daha iyi bir hızlanma performansı demek. 911 Turbo'nun en yüksek hızı ise saatte 329 kilometre olarak gösteriliyor.

Almanya-Frankfurt merkezli firmanın 911 modeli onlarca yıldır küçük makyajlar geçirse de dış görünüş olarak çok da değişiklik göstermiyor. Aracın ikonik tasarımının kusursuza yakın olduğunu düşünen Porsche yalnızca zaman zaman küçük tasarım değişiklikleri yapıyor. Prototiplerde de durum farklı değil.

Dört çeker olarak geleceği söylenen aracın 8 ileri otomatik vites kutusu bulunacak. Söylentilere göre arabanın bir de arkadan itişli ve Porsche Aktif Süspansiyon Yönetimi özelliğine sahip bir versiyonu bulunacak.