Yeni Nissan Micra satışta

12.11.2019 Salı

Küçük sınıfın önemli oyuncularından biri olan Nissan Micra, Türkiye pazarında satışa sunuldu.

Yerini aldığı yuvarlak hatlı nesille karşılaştırıldığında çok daha sportif ve değerli görünen yeni Micra'da 100 HP gücündeki 1,0 lt'lik benzinli motor görev yapıyor. Bu motoru manuel ve CVT otomatik şanzımanla tercih etmek mümkün. Dört farklı donanım paketinin sunulduğu yeni Micra'da manuel şanzıman sadece Visia isimli baz versiyonla ithal edilirken bu versiyonun başlangıç fiyatı 108.900 TL. Aynı donanımlı otomatik şanzımanlı en ucuz Nissan Micra'nın fiyatıysa 118.900 TL olarak belirlenmiş.