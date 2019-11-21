Yeni Tesla Roadster anahtarsız çalışabilir

21.11.2019 Perşembe

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın CEO’su Elon Musk, 2020 yılında piyasaya sürülmesi beklenen yeni Tesla Roadster sahiplerinin aracı çalıştırmak için herhangi bir fiziksel anahtara gerek duymayabileğini söyledi.

Teknoloji odaklı videoları ile tanınan ünlü YouTuber Marques Brownlee, Twitter'da Elon Musk'ı etiketleyerek yeni Tesla Roadster için mütevazi bir talepte bulundu. Sürücünün yanında araba anahtarının yerleştirilebileceği küçük bir soket arzu eden Brownlee, beklediği cevaptan fazlasını buldu. Webtekno'nun haberine göre Tesla'nın kurucusu ve CEO'su, yeni Roadster sahiplerinin aracı çalıştırmak için fiziksel bir anahtara ihtiyaç duymayabileceklerini söyledi.

0'DAN 100'E 1.9 SANİYEDE ÇIKABİLİYOR

2008 ve 2012 yılları arasında üretilen Tesla'nın orijinal Roadster'ının yükseltilmiş bir sürümü olarak 2017 yılında lanse edilen yeni Tesla Roadster, 0'dan 100 kilometreye sadece 1.9 saniyede çıkabiliyor. 200.000 dolarlık bir başlangıç fiyatına sahip olan elektrikli otomobil, geçtiğimiz yıl SpaceX'in Falcon Heavy roketi ile uzaya fırlatılmıştı.

Musk'ın arabayı çalıştırmak için anahtara gerek duyulmayacağı yönündeki demeci ne derece gerçek bilmiyoruz; ancak dijital araba anahtarları son dönemde oldukça yaygınlaştı. Dolayısıyla Tesla'nın araçlarında bu entegrasyonu görmek pek de şaşırtıcı olmaz. Öte yandan milyarder girişimci, Tesla araçlarının potansiyel özellikleri hakkında ilk kez konuşmuyor.

Musk, geçtiğimiz ekim ayında yaptığı bir paylaşımda, gelecekteki Tesla sürücülerinin araba kornasını kişiselleştirebileceklerini, klasik korna sesini farklı ses efektleriyle değiştirebileceklerini söylemişti. Yeni Roadster'ın başlangıçta 2020'de gelmesi bekleniyordu, ancak bir sonraki Model S'in aynı tarihte üretime girecek olması bu süreyi uzatabilir.