Avek Otomotiv Biga Fuarı'nda

29.11.2019 Cuma

Güney Marmara’nın en büyük tanıtım etkinliği haline gelen Biga Gıda, Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarının 13’üncüsü, 04-06 Ekim Tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Yurtiçi ve yurt dışından birçok basın mensubu ve davetlinin katıldığı, 20 bin metrekarelik kapalı alanda, 134 yerli ve yabancı firmanın bin ayrı peronda stant açtığı dev fuara 100 binden fazla ziyaretçi katıldı. Avek Otomotiv 'in standında VW Binek ve VW Ticari Araç modelleri yer aldı. Avek Otomotiv, VW Passat, a T-Roc ve Golf'ü sergiledi. VW ticari araç gurunda ise Caddy, Amarok ve Crafter Pick Up yer aldı.