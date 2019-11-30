Elektrikli araçlar konuşuldu

30.11.2019 Cumartesi

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen “Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı IAEC”, her biri alanında uzman mühendislerin katılımlarıyla gerçekleşti.

Otomotiv endüstrisindeki elektrikli araçların dönüşümünün tüm yönleriyle ele alındığı etkinliğin ana teması "Elektrikli Araç Teknolojileri ve Geleceği" oldu. OSD, OİB, OTEP ile TAYSAD tarafından organize edilen ve SAE International'ın da desteklediği konferansın ana konuşmacısı ise dünyanın en büyük lityum batarya üreticisi CATL şirketinin kıdemli yöneticisi Robert Lai'ydi.

Konferansta elektrikli araçların yakın geleceğiyle ilgili dikkat çekici bir sunum yapan Robert Lai, son 10 yılda batarya menzillerinin 4 katına çıktığını ve batarya maliyetlerinin yüzde 80 düştüğünü vurguladı. Konuşmasında 5G teknolojisine dikkat çeken Robert Lai, "Kısa bir süre içerisinde 5G teknolojisiyle otomobiller daha iyi bir iletişim aracına dönüşecek. Artık sadece tek başına bir araç değil, aynı zamanda akıllı bir mobil cihaz haline gelecekler" diye konuştu. Robert Lai ayrıca, 2030 yılında elektrikli araçlarla konvansiyonel araçlar arasındaki satın alma tercihlerinin de yarı yarıya dengeleneceğini söyledi.