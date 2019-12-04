Opel Insignia makyajlandı

04.12.2019 Çarşamba

Opel’in orta sınıftaki temsilcisi Insignia 2020 yılı için yeni güvenlik teknolojileri ve bir takım görsel değişikliklerle güncellendi.

Otomobilin ön tasarımında yeni Corsa'yı hatırlatan yeni farlar dikkati çekerken baz versiyonda artık tam LED aydınlatmalar standart. Makyaj öncesinde sunulan opsiyonel LED matriks farlarda 32 LED bulunurken yeni farlarda 168 bağımsız LED ile daha iyi bir ışık kontrolü hedefleniyor.

Ön tampon ve ön ızgara da küçük değişikliklerin yapıldığı bölümlerken arkada artık köşeli egzoz çıkışları kullanılıyor. İç mekanda yeni navigasyon grafikleri ve kablosuz şarj imkanı sunulurken bunun dışında kayda değer değişiklikler yok. Motor seçenekleri konusunda henüz kesin açıklama yapılmamış olsa da 1,5 lt'lik dizel ve benzinli motorların seçenekler arasına eklenmesi bekleniyor.