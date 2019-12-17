BemCar’da yüzde 50 indirim

17.12.2019 Salı

BMW'nin Türkiye Distribütörü olan Borusan Otomotiv'in Yetkili Servisi BemCar Otomotiv, havaların iyiden iyiye soğuduğu bugünlerde BMW sahiplerini uyarıyor.

Kış aylarının etkilerinin hissedilmeye başlamasıyla otomobillerin akü, soğutma sıvısı, lastik, silecek ve filtreler gibi önemli detayların kontrolleri ve değişimi, kış aylarının daha güvenli ve konforlu geçmesini sağlıyor. BemCar Otomotiv, 30 Aralık 2019 tarihine kadar, yaş sınırı olmaksızın tüm BMW modellerinde tam yüzde 50 işçilik indirimi fırsatı sunuyor.