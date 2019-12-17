RS Servis Bosch'u seçti

17.12.2019 Salı

Türkiye’nin hasar onarım servisleri konusunda lider şirketi olan ve bu yıl 10’uncu yılını kutlayan RS Servis, mekanik bakım ve onarım hizmetleri için Bosch Car Service’i tercih etti.

Mini onarım, hasar onarımı, mobil parça onarımı ve oto bakım-car care hizmetleri veren RS Servis, periyodik bakım, mekanik onarım, elektrik onarım, elektronik arıza tespiti ve lastik hizmetleri için Bosch Car Service'i seçerek ilk pilot uygulama noktası olan İzmir Gaziemir'deki entegre tesisini hizmete açtı. Toplam 8.600 metrekare alanda kurulan bu serviste bir otomobilin ihtiyaç duyduğu tüm hizmetleri tek çatı altında topluyor. "İzmir'in en büyük özel servisi" unvanını taşıyan ve gün içinde 50 araca aynı anda hizmet verebilen entegre tesis, 60 kişiye istihdam sağlıyor.