Türkiye’nin en büyüğü RS Servis

17.12.2019 Salı

Hasar onarımında Türkiye'nin lider şirketi RS Servis, 10'uncu yılında Türkiye'nin en büyük özel servisini İstanbul Maltepe'de hizmete açtı.

Yeni servis noktasında toplam 14 bin 600 metrekarelik alanda, 120 kişilik ekiple, mini onarım, mobil parça onarımı, hasar onarımı ve detaylı araç bakımı (car-care) ile yılda 15 bin adet araca hizmet verilmesi planlanıyor. Yeni Genel Müdürlük noktasını da bünyesinde bulunduran yeni kompleksin açılışında konuşan TOSEF Tüm Oto Servisleri Federasyonu Başkanı ve RS Servis CEO'su Ünal Ünaldı, Türkiye'ye yatırım yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Geçtiğimiz ay Bosch Car Service ile yapılan işbirliği kapsamında artık mekanik onarım hizmeti de verecek olan RS Servis'in yeni Oto Konfor markasını duyuran Ünaldı, 2020 yılında bu uygulama sayesinde yediden yetmişe tüm bireysel otomobil kullanıcılarının ve filoya sahip şirketlerin hayatını büyük oranda kolaylaştırmayı hedeflediklerini dile getirdi.