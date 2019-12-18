Ön konsolunda 38 inç'lik OLED ekran olacak

18.12.2019 Çarşamba

General Motors’un lüks markası olan Cadillac, yeni bir video yayınlayarak Escalade’in 2021 modellerinde büyük ve ilginç bir yenilik yapılacağını açıkladı. 2021 Escalade modellerinin ön konsolunda 38 inçlik kavisli bir OLED ekran bulunacak.

Bu fikir, ilk olarak bir start-up şirketi olan Byton isimli elektrikli otomobil üreticisi tarafından gerçekleştirilmişti. Byton şirketinin tanıttığı otomobilin ön konsolunda 48 inçlik bir ekran kullanılıyordu ancak Cadillac'ın tanıttığı ekran daha kaliteli ve kavisli bir OLED ekran olacak. Cadillac, aynı zamanda ekranın 4K televizyonların piksel yoğunluğunun iki katını sağlayacağını ve mükemmel renkler ile otomotiv endüstrisindeki en geniş renk yelpazesine sahip olacağını belirtti.

Cadillac'ın sunduğu ilginç gelişme, aynı zamanda şirketin ödüllü Super Cruise sürücü asistanı sistemi ile birlikte gelecek. Webtekno'nun haberine göre şirketin OLED ekran planları, Super Cruise sürücü asistan sistemine entegre edilecek. Super Cruise sistemi, direksiyon simidindeki sensörleri kullanarak sürücünün yola dikkat edip etmediğini kontrol ediyor ve uyarı veriyor.

Tesla'nın yeni Model S araçlarındaki ekranı büyütmesi ile birlikte diğer otomobil üreticileri de buna cevap olarak yol bilgisayarı sistemlerini büyütmeye başladı ancak Cadillac işi çok daha ileri bir boyuta taşıyarak 38 inçlik bir ekran yerleştirmeyi tercih etti.