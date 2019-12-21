Nissan'dan 300 milyon dolarlık yatırım

21.12.2019 Cumartesi

Nissan, tüm fabrikalarında kullanılmak üzere geliştirdiği ileri teknoloji ve ekipmanlarına yönelik olarak 300 milyon dolarlık yatırım yaptığını duyurdu.

Nissan'ın bu yatırımı; üretim operasyonlarını daha esnek, verimli ve sürdürülebilir hale getirirken, aynı zamanda şirketin Nissan Akıllı Mobilite vizyonunu benimseyen yeni nesil elektrikli ve akıllı otomobiller üretmesine de yardımcı olacak. Yenilikleri ilk olarak Japonya'daki Tochigi Fabrikası'nda kullanmaya başlayan Nissan, 2020'de yeni üretim teknolojisini farklı ülkelerdeki fabrikalarında da uygulayacak.