HABERLER

Nissan'dan 300 milyon dolarlık yatırım

21.12.2019 Cumartesi
NİSSAN'DAN 300 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Nissan, tüm fabrikalarında kullanılmak üzere geliştirdiği ileri teknoloji ve ekipmanlarına yönelik olarak 300 milyon dolarlık yatırım yaptığını duyurdu.

Nissan'ın bu yatırımı; üretim operasyonlarını daha esnek, verimli ve sürdürülebilir hale getirirken, aynı zamanda şirketin Nissan Akıllı Mobilite vizyonunu benimseyen yeni nesil elektrikli ve akıllı otomobiller üretmesine de yardımcı olacak. Yenilikleri ilk olarak Japonya'daki Tochigi Fabrikası'nda kullanmaya başlayan Nissan, 2020'de yeni üretim teknolojisini farklı ülkelerdeki fabrikalarında da uygulayacak.
;

DİĞER HABERLER

BİZE ULAŞIN