Rivian, Tesla'ya iki yeni aracıyla cevap verecek

25.12.2019 Çarşamba

Kısa süre önce tanıtılan Tesla Cybertruck, sıra dışı tasarımıyla ilgileri üzerine çekmeyi başarmıştı. Birçok ön sipariş alan Tesla, gelen ilgiden memnun gibi. Ancak Tesla’nın rakibi Rivian da, yeni araçlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz aylarda Amazon ve Ford tarafından 1.3 milyar dolarlık yatırım alan şirket, Rivian R1T ve Rivian R1S modelleri ile Tesla rakibi olmayı planlıyor.

Rivian, 2009 yılında kurulan bir elektrikli kamyon üreticisi. Geçtiğimiz aylarda firma için yapılan yatırım turları, Ford Motor Company ve Amazon'un katılımıyla düzenleniyor. Rivian kurucusu ve CEO'su RJ Scaringe, "Bu yatırım ekibimize, ürünlerimize, teknolojimize ve stratejimize güven gösteriyor. Bu güçlü hissedarların desteğini almaktan büyük heyecan duyuyoruz." açıklamasında bulundu.

Shiftdelete'ın haberine göre şirket, geçtiğimiz Şubat ayında Amazon tarafından 700 milyon dolarlık yatırım aldı. Nisan 2019'da Ford Motor Company, 500 milyon dolarlık yatırım yaptı ve şirketlerin bir araç projesi için iş birliği yapması kararlaştırıldı. Eylül 2019'da ise Cox Automotive, Rivian'a 350 milyon dolarlık yatırım yaptığını ve şirketlerin, lojistik ve hizmet konusunda iş birliği yapacağını açıkladı.

Ayrıca Amazon ve Rivian arasında gerçekleştirilen bir ortaklıkta elektrikli dağıtım aracı projesi üzerine. Amazon, dağıtım yaptığı araçları elektrikli araca çevirerek uzun süreçte kazanç elde etmeyi planlıyor.

Rivian R1T ve Rivian R1S henüz satışta değil. 2020 yılında müşterilere teslimatın yapılması planlanıyor. Amazon ve Ford tarafından desteklenen firmanın en büyük rakibi ise Tesla.