Yerli otomobilden bir görsel daha geldi

25.12.2019 Çarşamba

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) resmi Twitter hesabından yerli otomobile ilişkin yeni bir fotoğraf paylaştı. TOGG'un paylaşımında #DoğumYeriİstanbul etiketini kullanması dikkat çekerken, yerli otomobil 2 gün sonra Başkan Erdoğan tarafından tanıtılacak ve Türkiye resmen yerli otomobilini tam olarak görmüş olacak. İşte yerli otomobilin son görüntüsü...

Cuma günü Başkan Erdoğan tarafından tanıtılacak olan yerli otomobil için nefesler tutulmuş durumda. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) resmi Twitter hesabından yerli otomobile ilişkin yeni bir fotoğraf paylaştı.

TOGG paylaşımında, "#TürkiyeninOtomobili derken çok ciddiydik! İlhamı sensin…" ifadelerini kullandı.

Paylaşımda ayrıca, #DoğumYeriİstanbul, #YeniliğeYolculuk ve #TOGG etiketlerine yer verildi.

Yeni görüntüde ön difüzörde yer alan lale figürü de sosyal medyada dikkat çekti.

TANITIM CUMA GÜNÜ

Prototipi hazırlanan C segmenti otomobil, cuma günü Bilişim Vadisi'nde tanıtılacak. Elektrikli olan, fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'na ait araç, gerçek boyutlarında ve çalışan araç olacak. Aracın 2022 yılında üretilmesi ve model sayısının çoğaltılması hedefleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilişim Vadisi'nde üzerinde branda bulunan yerli otomobil önünde poz verirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tanıtımının ardından aracı kullanarak, Osmangazi Köprüsü'nden geçmesi bekleniyor.