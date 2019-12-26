Yerli otomobilin içi ilk kez göründü!

26.12.2019 Perşembe

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter sayfasından "Türkiye’nin Otomobili"nin elektrikle çalışma sistemini yansıtan 10 saniyelik bir video animasyon ve aracın iç kısmını gösteren bir fotoğraf yayımlandı.

Yerli otomobille ilgili TOGG'dan yeni bir paylaşım geldi. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun yaptığı paylaşımda, "Tam şarj" ifadesini kullanması dikkat çekti. #YeniliğeYolculuk #DoğuştanElektrikli #SıfırEmisyonlaSıfırdanBaşladık #TürkiyeninOtomobili #TOGG etiketleri ile de araca ilişkin yeni mesajlar verildi.

TOGG yerli otomobille ilgili bir diğer paylaşımında, "Sizi dinledik, 14.53'te geldik. #TürkiyeninOtomobili dünyaya açılacak, #GönülleriFethedecek Saat 19.23'te yine buluşalım." dedi.

Paylaşımda, otomobilin elektrikli yapısı ve pil gücüne vurgu yapıldı.

TOGG'un Twitter hesabından "Türkiye'nin Otomobili"nin ön cam, tavan çıtası, A sütunları, aynaları ve ızgara kısmında İstanbul'un sembollerinden "lale" figürünü gösteren yeni bir fotoğraf yayınlanmıştı.

Yerli otomobilden yeni görüntü! İlk ön gösterimi yarın gösterilecek

Yerli otomobilden "Tam şarj" başlıklı yeni görüntü