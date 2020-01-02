Hassan Tekstil'den yeni yatırım

02.01.2020 Perşembe

Hassan Group şirketlerinden Hassan Tekstil, bina ve araziyi kapsamayan 12 milyon Euro’luk yatırım yaptı.

Bu yatırımla faaliyete geçen yeni üretim hattı sayesinde motor izolatörleri ürünlerinde 74 milyon adet otomobile ürün üretebilecek kapasiteye ulaştı. Hassan Tekstil Genel Müdürü Ahmet Şişman, "25 bin metrekarelik kapalı alandaki fabrikamızda 200 çalışanımızla yılda 30.000 ton dokusuz tekstil üretimi gerçekleştiriyoruz. Otomotiv, yapı, inşaat ve temizlik ürünleri gibi çeşitli sektörlere ürünler üreten fabrikamızda, toplam ihracatımızın yüzde 73'ünü otomotiv sektörüne gerçekleştiriyoruz" dedi.