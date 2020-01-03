Motobike İstanbul 2020 için heyecan artıyor

03.01.2020 Cuma

Motosiklet ve bisiklet sektörünün en kapsamlı etkinliği Motobike İstanbul, 20-23 Şubat 2020 tarihleri arasında 12. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Messe Frankfurt İstanbul tarafından organize edilen motosiklet ve bisiklet sektörünün bölgedeki en kapsamlı etkinliği olan Motobike İstanbul fuarı, sektörle 12. buluşmasına hazırlanıyor. 20 – 23 Şubat 2020 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy'de düzenlenecek olan fuarın erken dönem biletleri de satışa sunuldu.

MOTOBIKE İSTANBUL 2020 YİNE SÜPRİZLER İLE ÇOK RENKLİ

Önde gelen motosiklet markalarının lansmanlarının gerçekleşeceği fuarda, her yıl olduğu gibi ziyaretçiler yeni modelleri ilk kez yakından görme fırsatını yakalayacaklar. Messe Frankfurt İstanbul Yönetici Ortağı Tayfun Yardım konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada; "Dünyanın lider fuar organizatör şirketi Messe Frankfurt'un portföyündeki ilk motosiklet fuarı olan, sektörün en önemli organizasyonu Motobike İstanbul'a ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Her yıl bir adım daha ileri götürmeyi hedeflediğimiz Motobike İstanbul'da 2019 yılında 255 katılımcı 99,231 ziyaretçi ile bir araya geldi. Şubat ayında 12.kez kapılarını açacak olan fuar, yurt içi ve yurt dışından motosiklet ve bisiklet severleri ağırlayacak. Bir çok prestijli markanın lansmanları ile birlikte ziyaretçilerimizi pek çok yenilik bekliyor olacak. Motobike Academy kapsamında birbirinden ilgi çekici ve bilgilendirici seminer ve konferanslar düzenlenecek, gösteri alanında ise motosiklet şovları ve sürpriz etkinlikler ile ziyaretçiler fuar boyunca keyifli ve heyecan dolu anlar yaşayacaklar." dedi.

