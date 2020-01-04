Otovisa'ya yeni şube

04.01.2020 Cumartesi

İkinci el araç ekspertizi konusunda uzmanlaşmış, Otovisa, yüksek teknolojiye sahip ekipmanlarla tarafsız ve güvenilir ekspertiz hizmeti veriyor.

Tüm Otovisa bayilerinde internet tabanlı özel bir yazılım kullanılır. Yazılıma bağlı el terminalleri ve Bosch tarafından sağlanan test ekipmanları ile ekspertiz direkt olarak bulut sistemine aktarılıyor. Merkezi hesaplama sistemi aracın ekspertiz sonuçlarını verirken, aynı zamanda bir performans puanı da belirliyor. Otovisa'da bu performans puanına göre kapsamı ve süresi değişen sigorta paketleri de sağlanıyor. Ekspertiz sonucu kullanıcıya raporla iletildiği gibi araç ön camı için hazırlanmış ve telefon ile okutulduğunda ilgili aracın ekspertiz sonuçlarına ulaştıran özel bir sticker da sunuluyor. Bu sayede satışta olan araç yol kenarında dururken bile özellikleri, alıcılar tarafından kolayca görülüyor. İkinci el ekspertiz konusunda yenilikler getiren ve büyümesine her geçen gün sürdüren Otovisa'nın yeni açılan İstanbul Ümraniye şubesi; Scala Otomotiv ise müşterilerine hizmet vermeye başladı.