TEK TIKLA OTO360

09.01.2020 Perşembe

Otomobil alırken ve satarken kullanıcıların hayatını kolaylaştıran sahibinden.com, tarafından hayata geçirilen sahibinden.com Oto360 ile otomobil alım-satım sürecinde ihtiyaç duyulan servislere tek bir platform üzerinden erişim imkanı sunuluyor. Kullanıcılar; araç değerlemeden ekspertize, hasar sorgulamadan kredi tekliflerine, trafik sigortası ve kasko tekliflerinden araç alım-satım rehberine ve sıfır araçlarla ilgili bilgilere Oto360 platformu üzerinden kolay bir şekilde ulaşabiliyorlar.

Pratik kullanımı ve tasarımı sayesinde otomobil alım-satımı sürecine yeni bir boyut getiren sahibinden.com Oto360 platformuna, sahibinden.com mobil uygulaması ve masaüstü ya da mobil internet sitesi üzerinden erişilebiliyor.