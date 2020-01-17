BMW Group, Getac’ı dünya genelinde tedarikçi olarak seçti

17.01.2020 Cuma

Zor koşullara dayanıklı mobil bilgisayar üretiminde iddialı olan Getac, BMW Group’un ürün tedarikçisi oldu ve dünya genelinde Ar-Ge, üretim, depo lojistiği ve workshop diyagnostiği gibi çok çeşitli uygulamalar için dayanıklı mobil cihaz ve çözüm tedarikçiliği yapacak.

Bu duyuru ile, Getac'ın son altı yıldır araç ve uygulama testleri için BMW Group'a dayanıklı ekipman tedariki içeren iki şirket arasındaki mevcut teknoloji ortaklığının daha da genişlediği vurgulanıyor. Yenilenen ortaklıkla birlikte Getac, S410, V110, F110, A140, UX10 ve T800 serisi dayanıklı dizüstü bilgisayar ve tabletleri için BMW Group'tan büyük bir sipariş aldı.

Bu duyuru ile, Getac'ın son altı yıldır araç ve uygulama testleri için BMW Group'a dayanıklı ekipman tedariki içeren iki şirket arasındaki mevcut teknoloji ortaklığının daha da büyüdüğünü vurgulanıyor. Yenilenen ortaklıkla birlikte Getac, S410, V110, F110, A140, UX10 ve T800 serisi dayanıklı dizüstü bilgisayar ve tabletleri için BMW Group'tan büyük bir sipariş aldı.

BİR DİZİ KOMPLEKS GEREKSİNİM İÇİN DAYANIKLI ÇÖZÜMLER

BMW Group'un kompleks gereksinimlerini karşılayan çözümler sunmak için Getac, ekipmanlarını şirket içindeki çeşitli kullanıcı gruplarının bireysel ihtiyaçlarına göre uyarlıyor. Araştırma ve geliştirme alanında güvenlik ve hassas verilerin korunması büyük önem taşıyor. Lojistik alanında, dahili BVIS toplama sistemini kullanırken, Getac A140'ın berrak 14 inçlik ekranı ve opsiyonel barkod ve RFID okuyucuları önemli verilerin kolaylıkla ve çok verimli şartlarda kaydedilmesini sağlıyor.

Her Getac dizüstü bilgisayarı ve tableti, kullanıcıların karmaşık görevleri olabildiğince verimli bir biçimde gerçekleştirmelerini sağlayan yüksek güvenilirlik ve güçlü performans sunuyor. Bu ürünler ayrıca, IP52'den ve IP65'e kadar su geçirmez ve toza dayanıklı özellikleriyle de otomotiv endüstrisinin yüksek kalite standartlarını karşılıyor.

ATÖLYEDE HIZLI SERVİS

BMW Group'ta semi-rugged tipi S410 dizüstü bilgisayar, uluslararası araç diyagnostiğinde kullanılıyor. Temel özellikleri arasında diyagnostik verilere doğrudan erişim için kablosuz ve kablolu bağlantı ve hızlı araç testleri sağlıyor. Getac'ın LumiBond 2.0 dokunmatik ekran teknolojisi, doğrudan güneş ışığında bile net okunabilirlik sağlıyor. Dört gelişmiş dokunmatik modu (Dokunmatik/Yağmur, Eldiven veya Kalem), yüksek kalitede işlem ve kısa teslimat sürelerine ilişkin servis siparişlerinin optimum verimlilikle yerine getirilmesine yardımcı oluyor.

Industry 4.0 - Güvenilir ve dayanıklı bilgisayarlar dijital dönüşümü mümkün kılıyor. Getac'ın dayanıklı çözümleri, "Endüstri 4.0" ve dijital dönüşümün kilit alanlarında, otomotiv üretimi değer zincirinin bütününü optimize etmek için yeni yollar açmaya yardımcı oluyor.

GETAC: OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNE YOL GÖSTEREN YETKİNLİKLER

Getac'ın otomotiv endüstrisindeki pazar payı Ar-Ge'nin sürekli geliştirilmesindeki kararlılığı, yeni teknoloji uygulamaları, kapsamlı hizmet anlayışı ve bireysel müşteri gereksinimlerine yönelik çözümleri kişiselleştirme yeteneği sayesinde istikrarlı bir şekilde artıyor. Getac'ın Rugged & Video Solutions Business Group Başkanı Rick Hwang, "BMW Group ile çalışırken aşmamız gereken en büyük zorluk şirketin, her biri karşılanması gereken özel ekipman talepleri bulunan çok geniş uygulama alanlarına hitap etmekten geçiyor" açıklamasını yapıyor. "Bu nedenle BMW'nun Getac çözümlerini tekrar seçerek dünya genelindeki süreç optimizasyonunda elde ettiği başarıları cihazlarımızın yardımıyla sürdürdüğü için çok mutluyuz."

Getac Technology GmbH Satış ve Operasyon Direktörü Eric Yeh ise şunları ekliyor: "BMW Group'dan yeni büyük bir sipariş aldığımız için büyük gurur duyuyoruz. Bu, bizim için bir başka büyük başarı olduğu kadar özellikle müşterilerimize destek vermeyi sürdürmek için gösterdiğimiz çabaların ve onların beklentilerini en iyi şekilde karşıladığımızın kabul edilmesi anlamına da geliyor."