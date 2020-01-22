Kia elektriğe hazır

22.01.2020 Çarşamba

Türkiye’de Anadolu Grubu çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Kia, geleneksel motorlu taşıtlara odaklanan bir iş modelinden elektrikli araçlar ve kişiselleştirilmiş ulaşım çözümlerine odaklanan bir iş modeline geçmeye hazırlanıyor.

Kia bu kapsamda, elektrikli ve otonom araçlar ile ulaşım hizmetleri olmak üzere iki aşamalı geçişi hedefleyen 'Plan S' stratejisini duyurdu. 'Plan S' stratejisi kapsamında 25 milyar dolar yatırım yapacak olan Kia, 2025 yılına kadar 11 elektrik model geliştirmeyi, küresel elektrikli araç pazarında yüzde 6,6 pazar payı elde etmeyi ve satışlarının yüzde 25'inin elektrikli araçlardan sağlanmasını öngörüyor. Kia ayrıca, 2026 yılına kadar güçlenmesi beklenen elektrikli araç pazarında yıllık 500 bin elektrikli araç satışı hedefliyor.

Kia elektrikli araç üretimi ve satışındaki bu hedeflerinin yanı sıra, yeni iş modelinin bir parçası olarak elektrikli araç tabanlı ulaşım hizmetleri sunarak çevre kirliliği gibi küresel kent sorunlarının çözümünde de öncü rol oynayacak. 'Plan S' kapsamındaki ilk elektrikli aracını 2021 yılında geliştirecek olan Kia, ilk olarak crossover siluetinde bir elektrikli araç üretecek. Tek bir şarj ile 500 km'nin üzerinde menzile ulaşacak olan araç, 20 dakikanın altında hızlı şarj özelliğine de sahip olacak. Kia, 2022 yılından itibaren SUV ve MPV'lerle elektrikli ürün gamını genişletecek ve 2025 yılına kadar 11 modelden oluşan elektrikli ürün ailesine kavuşacak.