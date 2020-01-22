Toyota’dan Avrupa’ya Özel SUV

22.01.2020 Çarşamba

Toyota klasik fuar anlayışına yeni bir bakış açısı getiren Amsterdam’daki Kenshiki Forum’da B-SUV segmenti için tamamen yeni bir model üreteceğini açıkladı.

Avrupa ürün gamı için üretilecek ve dinamik tasarımıyla segmente yeni bir soluk getirecek model, GA-B platform üzerine yapılacak. Yeni model kompakt SUV'un sadece çizimi yapılmış siluetini gösteren Toyota, aracın ismi, üretim planları ve tanıtım tarihini ise ilerleyen günlerde açıklayacak. Modelin; Toyota'nın Avrupa'daki başarısını artıracağı ve 2025'te Avrupa satışlarının yüzde 30'unu temsil etmesi bekleniyor.