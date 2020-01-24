Yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı açıklandı

24.01.2020 Cuma

Peugeot tarafından yapılan açıklamaya göre önceki nesli ile tüm dünyada yaklaşık 1,2 milyon adet satış gerçekleştirilen Peugeot SUV 2008'in yeni modeli Türkiye'deki tüketicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

29 Ocak itibarıyla Peugeot Yetkili Satıcıları'nda yerini alacak olan yeni Peugeot SUV 2008, 148 bin 500 TL ile 229 bin 500 TL arasında değişen lansman fiyatlarıyla tüketicilerin beğenisine sunulacak.

Pazara iddialı bir şekilde giriş yapmayı planlayan yeni SUV 2008'in benzinli ve dizel motor seçenekleri olacak. Yeni modelde, var olan standart renkler dışında sunulan Elixir Kırmızı, Vertigo Mavi ve Fusion Turuncu gibi gövde renkleri var. Yapılan açıklamaya göre GT Line versiyonunda sunulan Black Diamond siyah tavan, cam direkleri ve C sütunu kaplamaları daha kaliteli bir görünümü beraberinde getiriyor. Kapı döşemelerinde Active donanım seviyesinde turuncu, Allure donanım seviyesinde mavi dekoratif süslemeler bulunuyor.

EN GÜNCEL EURO 6 NORMUNU KARŞILAYAN BENZİNLİ VE DİZEL MOTORLAR

Yeni Peugeot SUV 2008'de kullanıma sunulan motorlar en güncel Euro 6 emisyon normlarını karşılamak üzere; Start&Stop ve partikül filtresi de dahil olmak üzere birçok teknolojik ekipmana sahip. Motorla kombine edilen yeni sekiz kademeli otomatik şanzıman EAT8 ile motorların performansı ve verimliliği de arttırılmış.

Mart ayında Türkiye'de satışa sunulması planlanan üç silindirli 1,2 litre hacimli turbo benzinli ve Euro 6d normuna uygun PureTech 130 S&S, 6 ileri manuel veya EAT8 8 ileri otomatik vites kutusu ile sunuluyor. Dizel cephesinde ise her biri dört silindirli 1,5 litre hacimli turbo dizel ve Euro 6d normuna uygun iki farklı seçenek imkanı tanınıyor. BlueHDI 100 S&S 6 ileri manuel, BlueHDI 130 S&S ise EAT8 8 ileri otomatik vites kutusu ile tercih edilebilecek.