2021 Volkswagen Golf R İspanya'da ortaya çıktı

27.01.2020 Pazartesi

Volkswagen'in bu yılın sonlarına doğru tanıtacağı 2021 model Golf R, otomobil serisinin yüksek performans seçeneği olacak. Yeni Golf R, dört egzozlu prototip versiyonu ile İspanya'da görüntülendi.

Volkswagen, geçtiğimiz yılın ekim ayında Golf'ün 8. neslini duyurduğunda, aynı gün büyük bir açıklama yapmıştı. Açıklamayla birlikte şirketin 2020 yılında hatchback otomobilini tam 4 ayrı performans versiyonuyla tanıtacağı kesinlik kazanmıştı. 2021 model yeni Golf, GTI, GTI TCR, GTD ve R versiyonlarıyla tanıtılacak.

Golf'ün Grand Tourer Injection (GTI) versiyonunun mart ayında, Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılacağı onaylandı ancak artık elimizde daha fazlası var. Webtekno'nun haberine göre eylül ayında tanıtılacağı söylenen yeni Golf R, otomobilin dörtlü egzoz sistemini ortaya çıkaran görüntüsüyle karşımızda. Instagram'da cochespias adlı kullanıcı tarafından paylaşılan fotoğraf, İspanya'daki Applus IDIADA tesisinin yakınında çekildi.

Fotoğrafta görmekte olduğumuz Golf R'ın dörtlü egzoz sisteminden başka bir yeniliğe sahip olduğunu söylemek zor. Yine de bu aracın bir prototip olduğunu ve üzerinde değişiklik gerçekleştirilebileceğini söyleyelim. Bununla birlikte araçta R logosunun bulunmaması da dikkatlerden kaçmıyor.

Daha önce sızdırılan bir VW slayt gösterisi, Golf R'ın 245 kilowatt ve 329 beygir gücü üreteceğini gösteriyordu. Eğer bu doğruysa yeni Golf R, önceki modele göre 41 beygir gücü daha fazla performans sunacak. Ayrıca s400 beygir gücü seviyesine ulaşacak bir Golf R Plus versiyonunun da yolda olduğu konuşuluyor.