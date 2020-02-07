Virüs geçirmeyen araçlar geliyor

07.02.2020 Cuma

Merkezi Hangzhou’da bulunan Geely, Volvo başta olmak üzere Lotus, Proton ve daha birçok markayı bünyesinde barındırıyor. Otomotiv devi corona virüsü konusunda hem sevindirici hem şaşırtıcı bir adım attı.

Geely Group tarafından yapılan açıklamada havayı temizleyen ve virüsleri filtreleyen araçlar geliştirmek için 53 milyon dolar fon ayrıldığı belirtildi. Corona virüs ile mücadele kapsamında başlatılan çalışmalar sayesinde daha sağlıklı araçların kullanıcılarla buluşturulacağı belirtiliyor.

Shiftdelete sitesinin haberine göre Geely'nin Avrupa, ABD ve Çin'de bulunan küresel Ar-Ge ve tasarım ağlarının, klima sistemlerinde ve sık dokunan yüzeylerde kullanılabilecek anti-bakteriyel ve anti-viral özelliklere sahip yeni sürdürülebilir malzemeler geliştirmek ve araştırmak için birlikte hareket edeceği vurgulandı.

Salgını önlemek için toplumun her kesimi tarafından uzun vadeli önlemler alınması gerektiğini belirten Geely Auto Group'un Başkanı ve CEO'su Conghui günümüzde otomobillerin insanların ikinci evi haline geldiğini dile getiriyor.