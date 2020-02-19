Toyota, Cenevre'de yeni B-SUV'unun dünya gösterimini yapacak

19.02.2020 Çarşamba

Toyota, Cenevre Otomobil Fuarı'nda gerçekleştireceği dünya prömiyeri ile tamamen yeni B-SUV modelinin örtüsünü kaldıracak.

B-SUV modeli, Toyota'nın SUV mirasıyla B segmentindeki deneyimini bir araya getirecek. Yeni B-SUV modeli, yerden yüksek yapısıyla birlikte akıllı dört tekerlekten çekiş sistemine ve Toyota'nın son hibrit teknolojisine sahip olacak.

Toyota aynı zamanda, Yeni Nesil Yaris ve Yeni RAV4 Plug-in Hybrid modellerini de ilk kez Avrupa'daki bir fuarda ziyaretçilerle buluşturacak. Bununla birlikte Avrupa'da ilk kez sergilenecek olan ve hidrojenle çalışan yeni Mirai modeli de özel bir alanda gösterilecek.

Açıklamaya göre, Cenevre'de GAZOO Racing alanında ise, Yeni GR Yaris ile beraber yeni GR Supra 2.0, 2020 yılında parkurlarda yarışan Yaris WRC ralli aracı ve Fernando Alonso'nun Dakar'da yarıştığı Hilux da sergilenecek.

Toyota'nın, B-SUV'u modelini tanıtacağı Cenevre'deki basın toplantısı, 3 Mart'ta gerçekleştirilecek.