Getac tam dayanıklı yeni tabletini tanıttı

28.04.2020 Salı

Dayanıklı tablet ve notebook üreticisi Getac, yeni A140 G2 modelini resmen tanıttı.

A140 G2, Getac'ın tablet serisindeki en büyük ekranı 14 inçlik Lumibond 2.0 ekran ve entegre UHD grafikler sayesinde kaydırma hareketlerine gerek kalmadan tüm bilgilerin tek bir ekranda ayrıntılı olarak görülebilmesine olanak sağlıyor. MIL-STD 810H ve IP65 sertifikalarına da sahip olan Getac A140 G2, 1.2 metre yükseklikten düşmeye, sıvı dökülmelerine, titreşime, toza ve diğer dış etkenlere karşı dayanıklılığa sahip. -29°C ila 63°C sıcaklıklar arasındaki çalışabilen A140 G2 tablet profesyonellerin karşılaşabileceği tüm zor koşullarda işlevsel bir kullanım sunuyor.



ACİL DURUMLAR ÇALIŞANLARI İÇİN GÜVENİLİR TEKNOLOJİ

4G LTE/Wi-Fi/Bluetooth bağlantılarına sahip Getac A140 G2, acil durum çalışanları için Mobil Veri Terminali (MDT) olarak da kullanılabiliyor. İtfaiyecilerin Sahaya Özgü Risk Bilgileri'ni gönderip almasına, müdahale planlarını doğrulatmasına ve doğrudan olay mahallinden kimyasal veri kontrolüne imkan sağlayan A140 G2, anlık durum ile tüm ekip üyelerinin güvenliğini temin ediyor.



Getac A140 G2'nin büyük dokunmatik ekranı yağmur altında da kesintisiz çalışıyor. Aynı zamanda eldivenle de kullanılabilen tam dayanıklı model, en zorlu acil durum senaryolarında bile kullanıcılarına en iyi performansı sunmayı amaçlıyor.