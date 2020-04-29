3 Silindirli Evoque ve Discovery Sport

29.04.2020 Çarşamba

Land Rover ve Range Rover'ın üreteceğini açıkladığı küçük motorlu plug-in hibrit sistem, Discovery Sport ve Range Rover Evoque'ta ortaya çıktı.

200 HP gücündeki 1,5 lt'lik 3 silindirli benzinli motor ve arka aksın üstündeki 109 HP gündeki elektrikli motordan oluşan hibrit sistem toplamda 309 HP güç ve 540 Nm tork değerlerine sahip. Her iki SUV da sol arka çamurluklarında bulunan şarj yuvasından 6 saat 42 dakikada şarj edilebiliyor. Otomobillerin WLTP'ye göre elektrikli sürüş menzili ve ortalama yakıt tüketimleri Evoque için 66 km ve 1,4 lt/100 km, Dicovery Sport içinse 62 km ve 1,6 lt/100 km.