Yenilenen Mitsubishi Space Star Türkiye’de

29.04.2020 Çarşamba

Makyajla daha modern bir seçenek olarak yoluna devam eden Space Star’da tanıdık çizgiler görülüyor. Yenilen Mitsubishi L200 ve ASX modelleri için geliştirilen tasarım çizgileri kullanılan Space Star’da “Dynamic Shield” ismi verilen marka yüzü yorumlanmış.

Space Star'da ön camdan itibaren değiştirilen yüzü, kaput, tampon ve ızgaranın tasarımına ek olarak yenilenen far sistemine yer verilmiş. Arkada ise büyütülen ve şık bir görünüm kazanan tampon ile otomobilin yere daha yakın görülmesini sağlanırken LED stoplarla modern bir görünüm sunuluyor.

İç mekanda karbon detayların yer aldığı araçta, yüksek kontrastlı göstergeler ve yeni 7 inçlik dokunmatik multimedya sistemi ile modern bir görünüm elde edilmiş. Multimedya sistemi Apple CaPlay ve Android Auto'yu desteklerken geri görüş kamerası görüntüleri de buradan izlenebiliyor.

Space Star sadece 1.2 litre benzinli motor ve yeni Invecs-III CVT şanzımanla sunuluyor. Yokuş kalkış desteği standart olarak sunulan otomobil iki saniye kadar frenleme fonksiyonunu devralıyor. MIVEC isimli, değişken valf zamanlama sistemli, atmosferik, 3 silindirli 1,2 litre motor 80 HP güç ve 106 Nm tork sunuyor. Maksimum hızı 173 km/s olarak açıklanan otomobilin 0-100 km/s hızlanması 13,5 saniye olarak belirtiliyor. Ortalama yakıt tüketimi ise 4,9 lt/100 km olarak açıklanıyor.

Fiyat listesinde 1.2 Intense CVT olarak yer alan Space Star'ın fiyatı 127.900 TL olarak belirlenmiş. 2020 model Space Star lansmana özel 36.000 TL'ye, 12 ay, %0.69 faiz oranıyla alınabiliyor.