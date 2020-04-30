Özel dikimli DS Otomobilleri

30.04.2020 Perşembe

PSA Grubu’nun lüks markası DS Automobiles modern tasarımı ve güncel teknolojileri kullanması haricinde özenli işçiliğiyle de iddialı.

DS otomobillerinin iç mekanları için döşeme üretimine odaklanan özel atölyesi DS Design Studio Paris sayesinde, DS 3 Crossback, DS 7 Crossback ve DS 9 modelleri özenli ve iddialı işçilik sunuyor. Burada ortaya çıkan bir işçilik biçiminin de dericilikte, "inci" dikişleri anlamına geldiği belirtiliyor. Fransızca adından (point perle - inci tanesi) anlaşılacağı gibi, "inci dikişleri" inci motiflerinden oluşuyor. Zarif ayrıntılar için "haute couture" tasarımda kullanılan bir nakış tekniğinden esinlenen bu tarz, köklü Fransız geleneğinin ruhuna uygun hareket etmek isteyen DS otomobillerinin önem verdiği noktalardan biri. DS Automobiles modellerinin koltukları bu teknikle döşenerek bir marka tescili yaratmayı seçmiş.

İlk kez DS Divine konsept otomobilinde markanın detaycılığını göstermek için sergilenen "inci" dikişlerinin üretim testlerinin zorlu sınırlarını aşması gerektiği belirtilmiş. Couleurs et Matieres" atölyesinin dikiş makinelerinden birinde, yüzlerce kumaş, eşantiyon ve modern eşyaların ortasında hayal edilen "inci" dikişleri ayrıntılı dikiş testlerinin sonucu ortaya çıkmış. Konsept otomobilinde beğenilen inci dikişleri, üretilmek ve özellikle dayanıklılık kazandırılmak amacıyla yeniden tasarlanmış. Üç yıllık araştırma ve testlerin ardından, Thierry Metroz'un yönetimindeki proje DS 7 Crossback'te kullanılmak üzere hayata geçirildi.