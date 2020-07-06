Fiyatı ortaya çıktı

06.07.2020 Pazartesi

AMG GT'nin daha güçlü ve özel versiyonu AMG GT R Black Series'in performans ve fiyat detayları belli oldu. Çift turbolu V8 motorda 721 beygir güç ve 627 lb-ft tork üreten otomobilin, önümüzdeki dönemlerde satışa sunulması bekleniyor.

AMG'nin GT R Black Series'in üzerinde çalıştığını uzun süredir duyuyorduk. AMG GT'nin çok daha güçlü ve özel versiyonu olması beklenen araç, geçtiğimiz günlerde Nürburgring pistinde test edilirken dahi görüntülenmişti. Şimdiyse sektöre yakın kaynaklar, otomobilin performans ve fiyatına dair önemli iddialar ortaya attı.

Performans kısmından başlayacak olursak çift turbolu V8 motorun üzerine inşa edilen bu yeni model, 721 beygir güce sahip olacak ve 627 lb-ft tork üretebilecek. Eğer bu iddialar doğruysa yeni AMG GT R Black Series, serinin mevcut en güçlü üyesi olan AMG GT R'dan tam 143 beygir daha fazla güç üretecek demektir. Bu da aracın ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha bizlere gösteriyor.

Webtekno'nun haberine göre kaynaklar, çift kavramalı otomatik bir şanzıman ile arkadan çekişli bir şekilde geleceği belirtilen aracın 0'dan 100 kilometreye yalnızca 3,3 saniyede ulaşacağını, maksimum hız değerininse 325 km/s olacağını söylüyor. Deyim yerindeyse tam bir 'canavar' olarak nitelendirilebilecek bu araç, tahmin edebileceğiniz gibi oldukça tuzlu bir fiyat etiketine sahip olacak.

Aracın başlangıç modelinin önümüzdeki günlerde 250 bin eurodan (1 milyon 930 bin TL) satışa sunulması bekleniyor ancak bu araca dileyen herkes sahip olamayacak. Bu noktada yalnızca 275 adet üretilen AMG One'ı sipariş edenlerin yeni AMG GT R Black Series'i satın almak için ilk sırada yer alacağı, ikinci önceliğin diğer AMG sahiplerinde olacağı ve normal müşterilerin ancak bundan sonra sipariş verebileceği belirtiliyor.

Mercedes-AMG GT'nin daha güçlü ve özel versiyonu GT R Black Series'in 2020 yılı sona ermeden satışa sunulması bekleniyor.