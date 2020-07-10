BMW'den abonelik sistemi geliyor

10.07.2020 Cuma

Yakın zamanda BMW abonelik sistemi ile birçok özelliğini kullanıcılara süreli olarak sunacak. BMW, koltuk ısıtma, direksiyon ısıtma, direksiyon soğutma, masaj gibi birçok özelliği müşterilerine abonelik sistemi ile satmak istiyor.

BMW sahiplerinin yazılım güncellemesi yolu ile otomobillerine bazı ek paketleri ekleyebilmesi dijital kişiselleştirme adı altında yer alıyor. Bu ek paketlerin içerisine hız sabitleyici, şerit takip asistanı gibi teknik özelliklerin yanı sıra ısıtmalı direksiyon gibi özellikler de yer alıyor.

BMW sahipleri, abonelikleri mobil uygulamalarda olduğu gibi süreli olarak satın alabilecekler. BMW'nin gösterdiği bir örnekte, otomobilin sahibi kullandığı süre boyunca ısıtmalı koltuklar için ödeme yapabilir. Daha sonra sattığı kişi isterse aboneliği tekrar alabilir veya almaz. Bu gibi aboneliklerin yakın zamanda tüm otomobil markalarında karşımıza çıkması oldukça olası bir durum.

Shiftdelete'ın haberine göre BMW abonelik sistemi ile kullanıcılar sunacağı özellikler pazardan pazara farklılık gösterecek. BMW sözcüsünün verdiği örnekten yola çıkacak olursak, ısıtmalı koltuklar ABD'de bir lüks olarak görünmezken bazı pazarlarda lüks olarak görülebiliyor ve sıfır otomobil satın almak isteyenler tarafından tercih edilmeyebiliyor. Bu durumda ilk satın almada otomobilin ek özelliklerle çok daha pahalı olduğunu düşünen pazarlarda daha çok özellik BMW abonelik sistemi ile satılacak.

Rakipleriyle kıyasladığımızda BMW'nin bu sisteminin ilk etapta ne kadar kullanıcı dostu olduğunu görmek bir hayli zor olacak. Tesla'nın her güncellemede otomobillerini ücretsiz olarak veya çok ucuz abonelik ücreti ile daha gelişmiş hale getirmesi, BMW'nin dijital kişiselleştirme sistemine karşı verilebilecek en açık örneklerden biri.

BMW abonelik sisteminin ilk örneği ABD'de görüldü. Daha önce Tesla'da gördüğümüz ve son güncelleme ile isteyen kullanıcıların kullanabileceği araç içi kamerası ABD'de yaklaşık 500 BMW sürücüsü tarafından aktif olarak kullanılıyor. Bir kaza durumunda bu sistem kazanın 20 saniye öncesini ve kaza anını kayıt altına alarak kimin hatalı olduğunu kanıtlamaya yardımcı oluyor. Bu sistemi kullanan sürücüler şimdilik yılda 39 dolar, eğer üç yıllık kullanmak isterlerse 99 dolar abonelik ücreti ödüyorlar.

BMW abonelik sisteminde gördüğümüz dikkat çekici bir diğer detay da motor sesini içeriye veren ses sisteminin de listede yer alması. Bugün birçok BMW modelinde otomobil içerisinde duyulan motor sesi, otomobilin motorundan gelmiyor. Önceden kaydedilmiş sesler sürücü ve yolcular tarafından duyuluyor. Bu gibi özelliklerin de abonelik sisteminde yer alması şaşırtıcı bir durum.