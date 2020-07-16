Sonunda çatı şirketin adı belli oldu

16.07.2020 Perşembe

Fiat'a ait otomobil markalarıyla Peugeot'a ait markaları bir araya getirecek çatı şirketin adı Stellantis olarak açıklandı. Çatı şirket için yeni bir isim belirlense de otomobil markaları kendi isimlerini korumaya devam edecekler.

Ekim 2019'da dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Fiat Chrysler (FCA) ile Groupe PSA, birleşme kararı aldıklarını açıklamışlardı. Pek çok popüler otomobil markasını tek bir çatı altında toplayacak şirketin Hollanda merkezli olacağı duyurulsa da adının ne olacağı açıklanmamıştı. Yani bugüne kadar…

Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Maserati, Chrysler, Dodge, Jeep, RAM, Peugeot, Citroen, DS, Opel ve Vauxhall gibi birbirinden değerli otomobil markalarını tek bir çatı altında bir araya getirecek olan yeni şirketin adı, Stellantis olarak açıklandı. Latincedeki 'stello' kelimesinden türetilen isim, yıldızlarla aydınlanmak anlamına geliyor.

Webtekno'nun haberine göre Stellantis, yalnızca çatı şirketin ismi olacak. Şirkete bağlı olan otomobil markaları ise kendi isimlerini ve logolarını kullanmaya devam edecekler. Bu arada FCA ve PSA, Stellantis'in resmi olarak çatı şirketin ismi olması için çalışmalarını başlattı ve bu konudaki bir sonraki adım, Stellantis için bir logo belirlemek olacak.

FCA ve PSA, çatı şirket üzerinde yüzde 50'lik, eşit paylara sahip olacaklar. Tahminler, birleşmenin 2021'in ilk çeyreğinde tamamlanacağı yönünde. Birleşmenin ardından PSA ve FCA otomobillerin bulunduğu pazarlarda satışa sunulan modellerin değişiklik gösterip göstermeyeceği ise şimdilik yanıtlanmayan sorular arasında bulunuyor. Stellantis, birleşme tamamlandıktan sonra dünyanın en büyük dördüncü otomobil üreticisi olacak.