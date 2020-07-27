OnePlus'ın kurucusu otomobil sektörünü örnek alıyor

27.07.2020 Pazartesi

OnePlus kurucu ortağı Carl Pei, Porsche’nin bir spor otomobiline sahip olduğunu ve şirketin neden orta sınıf modeller ürettiğini İngiliz Wired dergisine açıkladı. Akıllı telefon sektörünü değerlendiren Pei, gelecek yıllarda bir OnePlus otomobil görmenin zor olduğunu belirtti.

Hem akıllı telefon pazarında hem de otomotiv endüstrisinde geleneksel devlerin varlığını koruyabilmek için birçok yenilik yapmaları gerekiyor. Tesla, dünyanın en büyük otomobil markalarının bazılarını kısa sürede geçmeyi başardı. OnePlus da aynı şekilde akıllı telefon pazarında Apple ve Samsung'un hemen altında üçüncü sırada yerini alıyor.

Ancak yakın zamanda tanıtılan OnePlus Nord ile artık orta segmente hitap eden Çinli üreticiyi buna iten nedenler neler? Bu soruyu, kısa zaman önce bir Porsche Boxter alan OnePlus kurucu ortağı Carl Pei, otomotiv endüstrisinden örnekler vererek cevapladı.

PORSCHE ÜZERİNDEN CEVAP VERDİ

Shiftdelete'ın haberine göre İngiliz Wired dergisi ile yapılan röportajda şirketin gelecek planları ile ilgili sorulara kurucu Pei, Porsche üzerinden cevap verdi. OnePlus Nord ile amiral gemilerine kıyasla daha fazla kazanmaları durumunda amiral gemilerinden uzaklaşıp uzaklaşmayacağı sorulduğunda: "Bazı tüketiciler tıpkı Porsche'de olduğu gibi en son teknolojiyi en iyi şekilde kullanmak istiyor. Bazıları da sadece çalışan ve günlük ihtiyaçları karşılayan modeller istiyor. Porsche'nin spor otomobil DNA'sından uzaklaşmasını istemek gibi bir şey olur." cevabını verdi.

Amiral gemilerini spor otomobiller ile karşılaştıran Pei, amiral gemilerinin üretilmesinin nedenlerini de Porsche'den örnek vererek açıkladı. Carl Pei, "Porsche gibi spor otomobiller isteyen bir sürü insan var. Spor otomobiller diğer binek otomobiller ile çatışan bir pazarda değil." cevabı ile hem amiral gemisi hem de orta segment akıllı telefon modelleri üreteceklerini açıkladı.

ONEPLUS OTOMOBİL ŞİMDİLİK PLANLAR ARASINDA YER ALMIYOR

Gelecek planlarını otomobil sektörü üzerinden anlatan Pei, gelecek yıllarda bir OnePlus otomobil görebilecek miyiz sorusunu da yanıtladı. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde bu şekilde bir planlarının olmadığını fakat uzun vadede neler olacağını öngöremediğini belirtti.

Porsche'nin neden Carl Pei'nin açıklamalarında bu kadar yer aldığı sorulunca da kurucu, kısa zaman önce bir Porsche Boxter sahibi olduğunu belirtti. Elektrikli otomobil sektörünün de gelişmekte olduğunu belirten Pei, elektrikli otomobillerin henüz alınabilecek seviyeye ulaşamadığını belirtti.