Multimedya sistemleri yapay zekayla desteklenecek

28.07.2020 Salı

BMW, Audi ve Mercedes gibi şirketlerin geliştirdiği uzaktan kontrol sistemleri birçok sürücü tarafından aktif olarak kullanılıyor. Cambridge Üniversitesi öncülüğünde geliştirilen no touch özelliği yapay zeka desteği sayesinde kullanım deneyimini iyileştirmeyi hedefliyor.

İlk olarak BMW tarafından piyasaya sürülen ve birçok sürücünün aktif olarak kullandığı multimedya sistemini uzaktan kontrol özelliği diğer markalar tarafından da kullanılmaya başlandı.

Shiftdelete'ın haberine göre Cambridge Üniversitesi'nin Jaguar Land Rover ile birlikte geliştirdiği yapay zeka destekli teknoloji sayesinde sürücüler dokunmatik ekrana ihtiyaç duymadan multimedya sistemini yönetebilecek.

Özellikle corona pandemisi döneminde no touch teknolojisinin geliştirilmiş olması birçok sürücünün hijyen konusunda daha dikkatli olmasını sağlayacak. Diğer sistemlerden farklı olarak yapay zeka desteği içeren teknoloji, kullanıcıların dokunmatik ekrana yakın mesafeden multimedya sistemini kontrol etmesini sağlıyor.

Makine öğrenmesi algoritması sayesinde kullanıcıların dokunmatik ekran üzerinde yapmak istediği işlemleri sensörler ile tespit ederek kullanım deneyimi daha da iyi hale getirilecek.

Yapılan testler neticesinde geliştirilen algoritma sayesinde ekrana dokunma oranının yüzde 50 oranında azaldığı tespit edildi. Yetkililer, teknolojinin en kısa sürede hayatımıza girmesi için çalışmalara devam ettiklerini belirtti.