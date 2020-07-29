Lamborghini'nin yeni canavarı karanlıklar içinde göründü

29.07.2020 Çarşamba

Lamborghini, 830 beygir gücünde V12 motora sahip yeni süper otomobili Squadra Corse V12 için tanıtım görseli paylaştı. Lamborghini, aracın en güçlü V12 motoruna sahip olduğunu belirtiyor.

Volkswagen Group altında faaliyetlerine devam eden Lamborghini, yeni süper otomobili SCV12 (Squadra Corse V12) için bir tanıtım görseli yayınladı. Lamborghini Aventador SVJ'yi temel alan yeni Squadra Corse V12'deki 'V12' takısı, tahmin edebileceğiniz gibi aracın kalbinde bulunan V12 motordan geliyor.

Lamborghini'ye göre Squadra Corse V12, şirketin şu ana kadar üretmiş olduğu en güçlü V12 motora sahip olacak. Epey gürültülü olması beklenen bu motorun 830 beygir civarında bir güç sunması bekleniyor. Aventador SVJ'den farklı olarak 6 ileri sıralı şanzımana sahip olacak Squadra Corse V12'nin 0-100 km/s kalkışını 3 saniyenin altında gerçekleştirmesi muhtemel.

Webtekno'nun haberine göre Lamborghini'nin resmi web sitesinin kapak görseline eklediği tanıtım görseli fazlasıyla karanlık olduğundan aracın tasarım detayları görünmüyor. Tanıtım görselinin üzerinde yazan 'Yeni model lansmanı için takipte kalın' yazısı ise Lamborghini'nin yeni otomobilini gün yüzüne çıkarmak için fazla bekletmeyeceğini gösteriyor.

Tahmin edebileceğiniz gibi Squadra Corse V12, standart yollarda, sokaklarda kullanılma amacıyla tasarlanmış ve üretilmiş bir araç değil. Bu da aracı tasarlayan mühendislere tasarım noktasındaki yasal sınırları görmezden gelme imkanı sunuyor. Squadra Corse V12'nin kamuflajlı görselleri de bu durumu doğrular nitelikte.