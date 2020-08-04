Tesla o modelin deneme üretimlerine başladı

04.08.2020 Salı

Electrek, ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın arkadan itişli Model Y Long Range RWD'nin deneme üretimlerine başladığını iddia etti. İddialara göre şirket, bu ay sonuna kadar aracı siparişlere açacak ve önümüzdeki ay teslimatlara başlayacak.

Elon Musk'ın kurucusu ve CEO'su olduğu elektrikli araba üreticisi Tesla, Model Y'yi Mart 2019'da piyasaya sürdüğünde elektrikli SUV'nin dört farklı versiyonunu listelemişti. Listelenen bu versiyonlar; Standard Range, Long Range, Dual Motor AWD ve Performance modellerinden oluşuyordu. Ancak bu ayın başlarında bir açıklama yapan Musk, Model Y Standart Range'in fişini çektiklerini duyurmuştu.

Webtekno'nun haberine göre üretimden kaldırılan model için "Üretmeyeceğiz, menzili kabul edilemez" ifadelerini kullanan Elon Musk, bunun yerine seriye arkadan itişli yeni bir Long Range RWD modeli ekleyeceklerini belirtti. CEO, bu modelin önümüzdeki birkaç ay içinde çıkacağının da altını çizmişti. Şimdiyse Tesla'nın, arkadan itişli Model Y Longe Range RWD'nin deneme üretimine başladığı iddia edildi.

Electrek tarafından bildirilene göre Tesla, yakın zamanda düzenlenecek lansman öncesi yeni SUV'nin deneme üretimlerine başladı. Otomobil sektöründe deneme üretimleri genellikle bir aracın yeni bir versiyonunun piyasaya sürülmesine yönelik son adımlardan biri olarak kabul ediliyor.

Tesla yeni modelin fiyatını henüz açıklamadı ancak şirketin CEO'su Elon Musk, yeni modeli duyururken 45.000 dolar gibi bir fiyat ima etmişti. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Tesla'nın kredi hesaplayıcısında Model Y Long Range RWD'nin 48.000 dolardan listelendiği ortaya çıkmıştı. Bu veriler ışığında, yeni modelin 45 bin ile 50 bin dolar arasında değişen bir başlangıç fiyatına sahip olacağını söylemek mümkün.

Electrek, Tesla'nın Model Y Long Range RWD'yi bu ay sonuna kadar siparişe açabileceğini ve önümüzdeki ay içerisinde teslimatlara başlayabileceğini söylüyor. Bu iddiaların doğru olup olmadığını görmek için biraz daha beklememiz gerekiyor.