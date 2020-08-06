Avrupa'ya daha ufak Cybertruck gelecek

06.08.2020 Perşembe

Tesla’nın CEO’su Elon Musk, Twitter’da kendisine yöneltilen bir soruya cevap verdi. Musk, Cybertruck’ın Avrupa pazarında “büyük olasılıkla” daha küçük bir modelle satılacağını söyledi.

Tesla'nın önümüzdeki dönemde çıkaracağı ve otomotiv sektöründeki tüm algılarımızı baştan yaratacak elektrikli aracı Cybertruck için yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Son olarak Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Cybertruck'ın daha küçük bir versiyonunun Avrupa pazarı için üretileceği söylendi.

Webtekno'nun haberine göre Twitter'da kendisine yöneltilen "Cybertruck'ın AB için daha küçük bir sürümünün olup olmayacağı" sorusuna "büyük olasılıkla" şeklinde cevap veren Musk, bu açıklamasıyla tasarımı Cybertruck'ın aynısı olsa da boyut olarak daha ufak bir aracın geleceğini doğrulamış oldu.

Özellikle şehir içi kullanımı için önemli olan küçük arabalar, hem kolay park etmek hem de dar alanlardan daha rahat geçmek için önemli kolaylık sağlıyor. Cybertruck'ın cüssesi düşünüldüğündeyse şehir içinde bazı zorluklar çıkaracağını öngörebiliriz.

Aslında Cybertruck'ın küçük haliyle Avrupa'ya gelmesi pek de şaşılacak bir durum değil. Genelde ABD'de satılan pickup tarzı araçlar çok daha büyük cüsselere sahipken, AB pazarında daha mütevazi modeller tercih ediliyor.

Geçtiğimiz sene tanıtılan yeni elektrikli pickup Cybertruck, aradan geçen bu süreçte 200 binden fazla insanın ön sipariş aldı. Gerek tasarımı gerekse de gücüyle büyük beğeni toplayan Cybertruck, hangi boyutta çıkarsa çıksın ilgi çekmeye devam edecek gibi görünüyor.