Otonom araç sırlarını veren mühendisin cezası belli oldu

07.08.2020 Cuma

Google’ın otonom araç departmanı Waymo’dan ayrılıp Uber’e geçerken, ilk firmasının ticari sırlarını da yanında götüren mühendis Anthony Levandowski 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Şirketler arasında zaman zaman casusluk sorunları yaşandığı biliniyor. Genellikçe bir firmada önemli bir roldeki çalışan, başka bir firmaya geçerken bilgi taşımayacağına, ticari sırları açıklamayacağına dair sözleşmeler imzalıyor. İmzalanan sözleşmelere uymamanın ise ciddi sonuçları olabiliyor.

Anthony Levandowski, Google'dan ayrıldığında ilk aşamada bu geçiş sorunsuz gibi gözüküyordu. Google'ın otonom araç departmanı Waymo'nun kurucularından olan mühendis kendi firmasını kurmak üzere yeni bir yol çizmişti.

Webtekno'nun haberine göre Google'dan ayrılan Levandoski ilk olarak kendi otonom kamyon firması olan Otto'yu kurmuş ve daha önce Google'da beraber çalıştığı isimleri kendi şirketine transfer etmeye başlamıştı. Çok kısa bir süre sonra da Uber, Waymo'yu satın aldı.

Bu satın almanın ardından Google, Uber'in kendi otonom araç projesine dair çok fazla bilgiye sahip olduğu gerekçesiyle mahkemeye başvurmuştu. Dava 2017 yılında sonuçlandırılmıştı. Uber ise Levandowski'yi kendi iç soruşturmalarına uymaması nedeniyle kovmuştu.

Son olarak Levandowski, Waymo'dan ticari sırları çaldığı gerekçesiyle toplamda 851 bin dolar para cezasına ve 18 ay da hapis cezasına çarptırıldı. Mühendis daha önce de 179 milyon dolar ceza almıştı. Bu cezanın nedeni ise Google çalışanlarını almasıydı.

Levandowski'nin hapis cezası, koronavirüs pandemisi sona erene kadar infaz edilmeyecek. Salgının ne zaman sona ereceği ise bilinmiyor. Waymo'ya göre ise kararın kendisi, "yüksek teknoloji geliştirmede ticari sırlar kanunlarının bir zaferini" oluşturuyor.

Öte yandan Levandowski'nin Uber ile ilişiği kesildikten sonra kurduğu yeni girişimi Pronto, eski kurucusunu destekledi. Bir süre Pronto'nun CEO'luğunu da yapan girişimci, geçen yıl ağustos ayında suçlamalarla karşılaştığında görevi bırakmıştı. Pronto, yaptığı açıklamada mühendisin çok önemli katkılar sunduğunu ve ileride iyi şeylerle hatırlanacağını söyledi. Google'dan ise bir açıklama gelmedi.