2019 Golf R için yeni renk seçenekleri sunuldu

08.08.2020 Cumartesi

Alman otomobil devi Volkswagen, 2019 model Golf R satın almak isteyenler için yepyeni 40 farklı renk seçeneği sundu. Özel sipariş olarak edinilebilen renkler, Volkswagen'in tarihinde daha önce de yer alan renklerden oluştu.

Sekizinci nesil Volkswagen Golf R'ın çıkışına az bir süre kalmışken Volkswagen, Mk7 modeli ve bu modeli sevenler için özel bir şey yapma kararı aldı. Alman otomobil devi, 2019 model Golf R müşterileri için yepyeni renk seçenekleri sundu. Üstelik şirket üç ya da beş tane değil, 40 tane renk seçeneği ekledi.

Webtekno'nun haberine göre 2019 model Golf R müşterilerinin önüne sunulacak her bir yeni renk seçeneği, Volkswagen'in tarihinde daha önce rol almış renkler olacak. Örneğin şirketin Mars Red rengi, Mk1 Golf GTT'ye, Ginster Yellow rengi Mk3 Driver's Edition GTI'a, Jazz Blue Pearl rengi de Mk4 20th Anniversary GT'ye saygılarını sunacak.

Peki bu 2.500 dolar karşılığında edinilebilen bu 40 renk arasında en çok tercih edilen renkler hangileri oldu? Volkswagen ekibine ulaşan Carbuzz ekibinin aldığı cevaba göre 40 yeni renk arasında en popüler olan renk, Viper Green Metallic oldu. Viper Green Metallic rengi, özel siparişle satılan tüm modellerin %17'sinde bulundu (Kanada'da 26 adet, ABD'de 33 adet).

Volkswagen'in en popüler rengi olmayı başaran Viper Green rengi ilk olarak 2008 yılında çıkan Volkswagen Scirocco'yla şirketin renk yelpazesine eklenmişti. Volkswagen, Viper Green'in yanı sıra en popüler 10 rengi de açıkladı. O renkler Viper Green Metallic, Cliff Green, Ginster Yellow, 91 Blue, Prussian Blue Metallic, Violet Touch Pearl, Racing Green, Dark Violet Pearl, Nogaro Blue Pearl ve Irish Green oldu.

Bununla birlikte Azure Blue Pearl, Bordeaux Red Pearl, Caribbean Green, Curry Yellow, Dark Burgundy Pearl, Mars Red ve Raspberry Red renkleri ABD'de yalnızca bir kez satıldı. Volkswagen'in açıklamasına göre Anthracite Metallic, Futura Yellow Metallic, Hot Chili Pearl, Ice Blue, Inky Blue Pearl, Oxide Red ve Star Blue Metallic renkleriyse şu ana kadar kimse tarafından tercih edilmedi.