HABERLER

İkinci el araç satışları "Güvenli Ödeme Sistemi" ile gerçekleşecek

15.08.2020 Cumartesi
İKİNCİ EL ARAÇ SATIŞLARI GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ İLE GERÇEKLEŞECEK

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikle, ikinci el araç satışlarında güvenli ödeme yönetiminin zorunlu hale getirildiğini bildirdi.

Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, noterlerde 3 Şubat 2020'de başlayan güvenli ödeme sisteminin, yeni yönetmelikle zorunlu hale getirildiğini aktardı. Bakan Gül, "3 Şubat'ta tüm noterlerde uygulamaya başlayan güvenli ödeme sistemi, bugün Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikle, ikinci el satışlarında zorunlu hale geldi. İşlem güvenliğinin tesis edecek olan uygulama vatandaşlarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Sistemle dolandırıcılıkların önüne geçilmesi hedefleniyor. Satış sürecinde aracın bedeli güvenli ödeme yapacak bir banka hesabında tutulacak, işlem gerçekleştikten sonra bedel satıcının hesabına aktarılacak.

DİĞER HABERLER

SON DAKİKA