2021 Model 3'lerin menzili arttı

17.10.2020 Cumartesi

Tesla, bugün çıkış yapan 2021 model Model 3'le kullanıcılarına dev bir yenilik sundu. Yeni modellerin menzili, yeni 'verimlilik paketi' sayesinde artırıldı. Yeni pakete rağmen Model 3'ün fiyatında değişiklik yapılmadı.

Elektrikli otomobil devi Tesla, bugüne kadar piyasaya sürdüğü modelleriyle kullanıcılarına oldukça konforlu kullanım sundu. Ancak Tesla'nın modelleri, tek şarjla sunduğu menzil bakımından şirkete rakip olacak elektrikli otomobil modellerinin bir tık gerisinde kalmıştı.

Webtekno'nun haberine göre Tesla'nın en başarılı ve en yeni modellerinden birisi olan Model 3, bugün 2021 modeline kavuştu. Sevilen otomobilin 2021 modeli, kullanıcılarına önemli bir yenilik sunuyor. Tesla, Model 3'ün 2021 modelinde araçların tek şarjla kat edebilecekleri menzili hiçbir ek fiyat istemeden artırdı.

Şirketin açıklamasına göre Tesla Model 3 2021, tüm modellerinde yeni 'verimlilik paketi' sayesinde ufak bir menzil güncellemesi yaşadı. Yeni verimlilik paketi sayesinde Tesla Model 3 kullanıcıları, daha fazla menzil kat edebilecek. Şirket, yeni verimlilik paketini 2021 Model 3 ailesindeki tüm modellere sundu.

Açıklamaya göre Tesla Model 3 2021 modellerinin yeni paketle yaşayacağı menzil artışı şu şekilde olacak:

Tesla Model 3 Standard: 402 kilometre -> 423 kilometre

Tesla Model 3 Long Range Dual Motor: 519 kilometre -> 568 kilometre

Tesla Model 3 Performance: 481 kilometre -> 506 kilometre

Bununla birlikte Tesla Model 3'ün Performance modelinin sunduğu performansta da artış yaşanacak. Daha önce 0'dan 100'e 3,2 saniyede ulaşan otomobil, 2021 modeliyle birlikte 3,1 saniye değerine sahip olacak. Üstelik yeni güncellemeye rağmen Tesla Model 3'ün fiyatında bir değişiklik yaşanmayacak.