Formula 1'de sezonun en iyi yarışı Türkiye Grand Prix'si seçildi

25.12.2020 Cuma

Formula 1'de 2020 sezonunun en iyi yarışı, Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton'ın şampiyonluğu garantilediği Türkiye Grand Prix'si seçildi.

Formula 1'den yapılan açıklamaya göre, sezonun yarışını belirlemek için organizasyonun internet sitesinde gerçekleştirilen oylama sonuçlandı.

Yarışseverler, Lewis Hamilton'ın kazanarak şampiyonluğunu ilan ettiği Türkiye Grand Prix'sini yüzde 33 oyla birinci seçti.

F1'de 2020 sezonunun en iyi 5 yarışı şöyle:

1 - Türkiye Grand Prix - %33

2 - İtalya Grand Prix - %25

3 - Sakhir Grand Prix - %18

4 - Avusturya Grand Prix - %5

5 - Toskana Grand Prix - %4